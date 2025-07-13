Вооруженные силы Украины, вероятно, потерпят поражение к концу этого года. Таким мнением поделился профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на странице в соцсети Х.

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По его словам, при «таких темпах» и сложившейся ситуации Украина «столкнется с полным уничтожением к концу года».

«Сатанисты, которые нами руководят, не против, потому что считают, что это ослабит Россию», — написал Малинен.

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Профессор считает, что поддержка Украины равносильна развалу страны и развязыванию третьей мировой войны.

До этого бывший заместитель начальника генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявлял, что украинская армия в данный момент не имеет потенциала, чтобы остановить наступление российских войск.

По словам Романенко, Украине также нужно решить вопрос с укомплектованностью воинских частей и продолжать проводить мобилизацию.