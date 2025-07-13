За ночь над регионами России сбиты 36 украинских БПЛА

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Силы ПВО за ночь уничтожили над регионами России 36 украинских БПЛА.

За ночь над регионами России сбиты 36 украинских БПЛА
© РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны страны.

По данным ведомства, 26 беспилотников были сбиты над территорией Белгородской области, четыре — над территорией Воронежской области, три — над территорией Липецкой области и ещё три — над территорией Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал частный дом в селе Мелихово Корочанского района Белгородской области, в результате чего пострадали два мирных жителя.