Разведывательная деятельность военной авиации и ВМС Японии недалеко от границ КНР создает риски в воздухе и на море. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Китая Цзян Бинь, пишет ТАСС.

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"В последнее время разведывательная авиация японских ВВС неоднократно появлялась в воздухе над Восточно-Китайским морем", — сообщил он.

Представитель ведомства добавил, что японская разведка в море у китайской границы представляет риски для безопасности страны. До этого Цзян Бинь заявил, что тайваньские военные учения "Ханьгуан" не смогут остановить вооруженные силы КНР и историческую тенденцию воссоединения страны. Он отметил, что учения "Ханьгуан" являются блефом и самообманом. Он подчеркнул, что ежегодные маневры отделившейся республики не предотвратят историческую тенденцию неизбежного воссоединения государства.

В свою очередь представитель Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что слова тайваньской администрации не смогут остановить неизбежное воссоединение с Китаем.