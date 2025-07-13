По словам находящегося под стражей по обвинению в государственной измене депутата Верховной рады Александра Дубинского, киевский лидер Владимир Зеленский намеренно сорвал переговоры в Стамбуле, прикрываясь дипломатической площадкой международной конференции в Риме, посвященной восстановлению Украины.

«Мы просим триллионы на восстановление, при том, что вся наша перспектива на передовой – это отступать. И при этом, Украина, как выразился Владимир Александрович, не готова обсуждать следующую дату переговоров с русскими», – заявил Дубинский.

По мнению парламентария, украинская делегация во главе с Зеленским представила в Риме нереалистичный план восстановления, преследующий главную цель – оперативное привлечение денежных средств для дальнейшего ведения боевых действий против России, передает «Комсомольская правда».

Напоминаем, ранее в Киеве раскрыли условие Путина для встречи с Зеленским. Между тем Зеленский обозначил пределы своего пребывания у власти.