Власти Германии увеличат в три раза бюджет гражданской обороны

Немецкие власти намерены увеличить бюджет гражданской обороны из-за "меняющихся сценариев угроз", сообщает Der Tagesschau. По словам президента Федерального ведомства гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях Ральфа Тислера, основные проблемы сейчас связаны с экстремальными погодными условиями, геополитической напряженностью и крупными техногенными катастрофами.

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Система гражданской защиты Германии должна подготовиться к этим вызовам. Согласно материалу, сейчас эта область переживает "поворотный момент". Финансирование ведомства Тислера вырастет в три раза.

До этого вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль заявил, что бюджет на оборону Германии в 2025 году будет увеличен до €62,4 млрд. Кроме того, в 2025 году бундесвер получит 10 тыс. дополнительных мест для военнослужащих, что является "четким сигналом усиления войск".