Российские войска серьёзно закрепились в освобождённой 11 июля Зелёной Долине Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, освободив населённый пункт, ВС России получили большой стратегический успех, так как данное село находится на возвышенности, а украинские боевики лишились серьёзных оперативно-тактических возможностей.

«Мы уже серьёзно закрепились в данном населённом пункте и, по сути, Зелёная Долина будет служить нам плацдармом для дальнейшего продвижения», — цитирует Марочко ТАСС.

В Минобороны России ранее сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» после освобождения Зелёной Долины продолжают двигаться вперёд.

Марочко также отмечал, что ВС России наносят удары по ВСУ в Купянске сразу с пяти направлений.