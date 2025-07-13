Марочко: ВС России серьёзно закрепились в Зелёной Долине в ДНР

RT на русском

Российские войска серьёзно закрепились в освобождённой 11 июля Зелёной Долине Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

ВС России серьёзно закрепились в Зелёной Долине в ДНР
© РИА Новости

По его словам, освободив населённый пункт, ВС России получили большой стратегический успех, так как данное село находится на возвышенности, а украинские боевики лишились серьёзных оперативно-тактических возможностей.

«Мы уже серьёзно закрепились в данном населённом пункте и, по сути, Зелёная Долина будет служить нам плацдармом для дальнейшего продвижения», — цитирует Марочко ТАСС.

В Минобороны России ранее сообщили, что бойцы группировки войск «Запад» после освобождения Зелёной Долины продолжают двигаться вперёд.

Марочко также отмечал, что ВС России наносят удары по ВСУ в Купянске сразу с пяти направлений.