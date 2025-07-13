Вооруженные силы (ВС) России прорвалась в Мирополье, наступая на Сумы. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

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«На сумском направлении российские войска взяли на себя часть Александрии и штурмовали северный центр Мирополья, где заняли ряды», — говорится в сообщении.

Военкоры добавили, что в районе Юнаковки и Кондратовки продолжаются активные бои. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытается контратаковать на северо-западной и северной окраинах Кондратовки.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на сумское направление заградотряд.