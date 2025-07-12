До 70 процентов мобилизованных украинцев сбегают из учебных центров, заявил инструктор одного из полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ), главный сержант Антон Черный, пишет издание «Украина.ру.».

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По его словам, инструкторы ВСУ часто относятся к отловленным украинцам с «необоснованной маниакальной агрессией».

«У нас сейчас в учебках очень много бегущих среди людей, которые приходят на начальную подготовку», — подчеркнул он.

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Военный добавил, что солдаты сбегают по разным причинам.

Ранее стало известно, что украинцы стали меньше идти на фронт из-за ожидания перемирия.