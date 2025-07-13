Сенатор Грэм*: поставки Киеву оружия Запада скоро достигнут рекордного уровня

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) считает, что темпы и объемы поставок западного оружия Украине в ближайшее время могут достигнуть рекордных показателей. Такое мнение он высказал в интервью телекомпании CBS.

Законодателю был задан вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп использовать порядка $3,85 млрд, выделенных прежней администрацией Джо Байдена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), который позволяет главе государства своим указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с Конгрессом в случае чрезвычайной ситуации. "Я думаю, что он воспользуется правом [передать оружие посредством] PDA", - заявил Грэм, выразив мнение о том, что указанных средств будет недостаточно.

"Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине, чтобы помочь им обороняться. Я также ожидаю, что в ближайшие дни президент Трамп получит возможность ввести санкции и пошлины, которые не были доступны ему ранее", - продолжил Грэм, охарактеризовав возможные ограничительные меры как "кувалду, которая появится у Трампа". По словам сенатора, являющегося одним из авторов законопроекта о новых санкциях против России, рестрикции могут быть применены в первую очередь к Китаю, Индии и Бразилии.

Ранее CBS сообщила со ссылкой на источники, что Трамп впервые с начала своего президентского срока рассматривает возможность выделения дополнительных средств на военную поддержку Украины. Телекомпания допускает, что президент воспользуется имеющимися в его распоряжении $3,85 млрд, оставшихся от прежней администрации. Газета Politico в пятницу сообщила со ссылкой на источники, что Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета американских оружия и военной техники на сотни миллионов долларов. Аналогичные данные распространило в четверг информационное агентство Reuters. По его данным, объем новых поставок оружия может достичь $300 млн.

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2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и ряда других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь США Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, "подавляющие объемы военной помощи", оказываемой Соединенными Штатами Украине, "вообще никогда не ставились на паузу".