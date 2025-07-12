В МАГАТЭ высказались об ударе дронов ВСУ по администрации Энергодара

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по зданию администрации города-спутника Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодара. Об этом заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, пишет ТАСС.

По его словам, в этом городе проживает большинство сотрудников ЗАЭС.

«МАГАТЭ было проинформировано о предполагаемой атаке беспилотников», — высказался он.

Гросси заявил, что обеспокоен участившимися случаями таких инцидентов. Он подчеркнул, что ситуация усиливает психологическое напряжение среди персонала станции, что может повлиять на ядерную безопасность.

Ранее Гросси рассказал, что МАГАТЭ стремится сократить число атак на ЗАЭС, а не «показывать пальцем на виновную сторону».