Оружие для Вооруженных сил Украины от западных партнеров поступает в страну через порт Измаил, после чего его доставляют через Николаевскую область.

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Об этом сообщили в пророссийском подполье.

— Одним из основных пунктов поставки военной помощи для нужд ВСУ остается порт города Измаил. Вооружение и военная техника, как правило, доставляются судами под видом гражданских грузов, — говорится в материале.

По данным журналистов, нередко в качестве грузополучателя указывают Румынию, а не Украину. В порту оружие перегружают на железнодорожные составы, после чего его через станцию Колосовка, расположенную в селе Токаревка Николаевской области, доставляют в подразделения.

При этом данный маршрут известен российским войскам и уже несколько раз подвергался атакам, но его оперативно восстанавливают, передает РИА Новости.

12 июля в СМИ появилась информация о том, что США рассматривают возможность выделения Украине новых поставок оружия и военной техники на сумму 300 миллионов долларов.

Финансирование этих поставок могут обеспечить за счет уже утвержденных американским Конгрессом средств военной помощи, которые остались от предыдущей администрации США. По этой линии в распоряжении Вашингтона остались почти 3,8 миллиарда долларов.