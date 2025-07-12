Удары Вооруженных сил России по территориальным центрам комплектования ВСУ вызвали среди украинских военных панику, сообщили в российских силовых структурах.

Российские силовые структуры заявили, что атаки на эти объекты приводят к уничтожению значительного количества документации, необходимой для военнослужащих ВСУ при оформлении льгот, передает ТАСС.

Он добавил, что командование украинской армии сейчас игнорирует проблему и пользуется ситуацией, чтобы уводить семьи пропавших без вести солдат от получения подробной информации о судьбах их близких.

В субботу военный эксперт Виталий Киселев заявил, что успешные удары по украинским ТЦК обусловлены высокой эффективностью российской разведки и подполья, а также современного вооружения.

Стало известно о масштабных последствиях атаки ВСУ на российский город

Ранее сообщалось, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение по центрам ТЦК Украины.

Напомним, украинцы начали активнее сообщать координаты ТЦК после ударов. Министерство обороны России на этой неделе подтвердило удары по территориальным центрам комплектования ВСУ.