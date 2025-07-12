Рогозин обвинил бывшего подрядчика Роскосмоса в создании запускаемых по Москве дронов

В беспилотной атаке на Москву использовали беспилотники, собранные в Швейцарии фирмой Destinus, которую основал предатель-перебежчик Михаил Кокорич. Об этом 12 июля рассказал в своем канале бывший глава Роскосмоса, сенатор Дмитрий Рогозин. По его данным, Кокорич известен тем, что в свое время работал в РФ в частной космической фирме и даже строил спутники по заказу Роскосмоса. Правда, неудачно.

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Вывод об соучастии Кокорича и нейтральной Швейцарии в поставках Украине дронов для атаки по российским регионам сделан на основе изучения обломков упавшего под Москвой беспилотника марки Lord. Разработан швейцарской компанией Destinus. Представляет собой гибрид барражирующего боеприпаса и разведчика.

Особенность дрона - малозаметность и бесшумность. В конструкции фюзеляжа использована несущая рама из трубок и обшивка из тонкой фанеры. Длина 2,5 метра с размахом крыла до 3 метров. Может лететь на дальность до 2000 км. Масса полезной нагрузки - до 150 кг. Инерциальная навигационная система (INS) работает в сочетании с GPS. Запускается с использованием мобильной катапульты.

Как отмечает Дмитрий Рогозин, фирма-производитель этого дрона основана в Швейцарии предателем Родины Михаилом Кокоричем. До 2014 года этот «деятель» возглавлял частную российскую фирму «Dauria Aerospace». Российский офис «Даурии» базировался в технопарке «Сколково».

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Эта компания в свое время получила госзаказ от Роскосмоса на производство двух спутников CubeSat и пусковых контейнеров для них. Этот проект закончился провалом: оба спутника не вышли на орбиту.

«В 2015 году, - отметил Дмитрий Рогозин, - Кокорич продал свою долю в «Даурии», заявив, что «открытие компании в России было его самой большой ошибкой в жизни», а работать ему не давали «люди в погонах», считавшие его «американским шпионом».

Рогозин познакомился с Кокоричем 13 лет назад.