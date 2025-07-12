Российские хакеры заявили, что взломали «цифровой мозг» ВСУ
Российские хакеры заявили, что взломали систему «Дельта», являющуюся «цифровым мозгом» ВСУ.
Ответственность за взлом системы взяли на себя хакеры из российских хакерских групп Beregini, KillNet и PalachPro. По их словам, они скачали из «Дельты» всю необходимую им информацию.
Программу представили в 2023 году, после чего ее разместили в облаке за пределами Украины, чтобы оградить систему от ракетных и кибератак. Однако это не помешало российским хакерам взломать систему и скачать заложенные в нее данные.
Ранее хакер PalachPro заявил НСН, что передал все файлы со взломанного сайта норвежского производителя зенитно-ракетных комплексов Kongsberg российским спецслужбам.