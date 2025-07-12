Бойцы дезертируют из элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи», рассказал пленный стрелок подразделения Лимар Османов. Об этом пишет РИА Новости.

Батальон «Волки Да Винчи» — формирование Сухопутных войск ВСУ. В его состав входят рота «Гонор», 2-я рота «Дикое поле», танковая рота, артиллерийская группа, медицинская служба «Ульф».

«Несмотря на рейтинг подразделения, личный состав все равно дезертирует. В основном после ранения, либо бывают случаи, когда уходят с позиций, самовольно оставляя позиции», — отметил Османов.

Ранее западные СМИ сообщили, что Нейт Вэнс служил в составе отдельного механизированного батальона ВСУ «Волки Да Винчи».

Он покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат Джей Ди Вэнс вступил в должность вице-президента.