В ВСУ швырнули Зеленскому награды в знак протеста

Украинский политолог Константин Бондаренко сообщил в своем Телеграм-канале, что лишение митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия получило свое продолжении в виде резко отрицательной реакции многих верующих.

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Бондаренко привел в пример ветерана ВСУ, боевого медика Ларису Бродецкую, которая записала видеообращение и объявила, что возвращает все свои награды Владимиру Зеленскому из-за этого произвола.

Кроме этого Бродецкая высказала полную поддержку преследуемому митрополиту и предложила Зеленскому отнять украинское гражданство и у нее.

На видео она демонстративно сняла две награды с форменной куртки.