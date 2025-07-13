Украинский беспилотник попытался атаковать Мелитополь

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Мелитополем в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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«Вражеская атака отражена», — сказал он.

В результате происшествия пострадавших и разрушений нет, добавил Рогов.

Сегодня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ атаковали беспилотниками и кассетными боеприпасами населенный пункт Тарасовка Пологовского муниципального округа. В результате украинских ударов пострадали мирные жители, отметил глава региона, но не уточнил, сколько именно.

Запорожская область — регион Российской Федерации, расположенный в нижнем течении реки Днепр. Данная территория вошла в состав России по результатам референдума, проведенного в сентябре 2022 года. На данный момент под контролем России находится более 70% Запорожской области, в то время как оставшаяся часть, включая областной центр — город Запорожье, удерживается украинскими войсками. Временным административным центром области с марта 2023 года является город Мелитополь.