В ДНР уничтожили дрон-матку для FPV-дронов ВСУ

Операторы беспилотников подразделения ФСБ по Донецкой народной республики (ДНР) уничтожили дрон-матку для FPV-дронов, предотвратив атаку на Горловку.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство.

«Операторы БПЛА уничтожили беспилотник самолетного типа "Вектор" — дрон-матку для FPV-коптеров, который планировал осуществить доставку малых ударных дронов для дальнейших ударов по мирному населению Горловки», — указано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, операции по ликвидации беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводятся в районе Дзержинска.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Киев запускает систему перехвата беспилотных летательных с помощью дронов-перехватчиков. Кроме того, указано, что под эту задачу будет создан центр для подготовки операторов дронов-перехватчиков.