Британия должна массово строить бомбоубежища, укреплять ПВО и готовиться к войне с Россией в ближайшие пять лет. Об этом в интервью The Telegraph заявил бывший глава британской армии, генерал Патрик Сандерс.

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Генерал Сандерс ушел с поста начальника генштаба прошлым летом. Интервью газетчикам отставной военный дал в своем личном саду в Уилтшире, при этом он курил кубинскую сигару Epicure No 2 (цена одной штуки – около 3 тысяч рублей). Рядом находился его лабрадор Фарго.

Генерал заявил, что Британия должна признать, что конфликт с Россией к 2030 году является «реалистичной возможностью». Он призвал министров принять «срочные меры для повышения устойчивости страны» и членов НАТО.

«Если Россия прекратит воевать на Украине, вы окажетесь в положении, когда в течение нескольких месяцев у них будет возможность провести ограниченное нападение на члена НАТО, за поддержку которого мы будем отвечать, и это произойдет к 2030 году», — сказал он.

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Сандерс пожаловался газетчикам, что правительство отвергло его планы о строительстве гражданских бомбоубежищ и подземных командных центров.

«Все всегда сводилось к разговору, что это слишком дорого и недостаточно приоритетно, а угроза не кажется достаточно серьезной», — сказал он.

Отставник привел в пример Финляндию, Эстонию, Польшу и страны Северной Европы, правительства которых «убеждают население, что они могут подвергнуться нападению практически в любое время». В частности, по мнению Сандерса, «в Финляндии есть бомбоубежища для 4,5 млн человек».

«Я не знаю, какие еще сигналы нам нужны», — пожаловался отставник на «бездействие» официального Лондона.

По его словам, британские инвестиции в противовоздушную оборону «намного меньше», чем должны быть. Он призвал увеличить финансирование, чтобы жизненно важная инфраструктура (электростанции, газовые хранилища и центры обработки данных) могла противостоять атакам.

Сандерс также раскритиковал сокращения в британской армии, предупредив, что в настоящее время она «слишком мала, чтобы выжить дольше, чем первые несколько месяцев интенсивных боев».

До интервью Сандерсу запретили публично говорить о том, что в случае серьезного конфликта Британии может потребоваться призыв на военную службу. Власти опасаются, что такие заявления «встревожат общественность».

Ранее в Совфеде заявили, что нынешняя Европа в «своем милитаризме очень напоминает Европу времен Гитлера», однако она может «милитаризироваться хоть до посинения», но победить ядерную сверхдержаву Россию никогда не сможет.