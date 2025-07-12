Украинских школьников начнут обучать управлению FPV-дронами. Об этом Украины.

Ведомство утвердило обновленный перечень средств обучения и оборудования для преподавания в школах предмета «Защита Украины», в который вошли в том числе симуляторы управления FPV-дронами, сами беспилотники, а также тактическое снаряжение.

Кроме того, в списке упомянуты планшеты, мультимедийное оборудование, тренажеры, радиостанции, средства защиты и другие технологии, которые ранее были доступны только военным или спасателям.

Ранее образовательный омбудсмен Украины Надежда Лещик заявила, что украинским учителям в разговорах со школьниками следует говорить, что они якобы не понимают русский язык. Она обратила внимание, что ученики не хотят разговаривать на государственном языке.