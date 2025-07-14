Российские военнослужащие за пять минут взяли в плен иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разведчика с позывным Хаски.

Уточняется, что события произошли в селе Карла Маркса. Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России за несколько минут взяли штурмом один из домов. В нем оказались не только украинские бойцы, но и иностранные наемники.

11 июля советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что российские войска выбили украинские подразделения с позиций в селе Карла Маркса. По его словам, в населенном пункте оставались лишь немногочисленные очаги ВСУ.