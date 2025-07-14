Военные группировки войск "Восток" в боях за село Карла Маркса в ДНР взяли в плен иностранных наемников ВСУ, рассказал ТАСС разведчик с позывным Хаски.

"Командир группы взял пленных, причем еще и иностранных пленных, наемники оказались", - сказал разведчик.

Он добавил, что наемники находились в одном из домов, штурм которого занял не более пяти минут.

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13 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Карла Маркса в ДНР.