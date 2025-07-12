Минобороны РФ назвало число сбитых дронов за сутки

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две управляемые авиационные бомбы и 189 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

По данным ведомства, всего с начала проведения СВО было уничтожено 663 самолета, 283 вертолета и свыше 69 тыс. БПЛА, а также 614 зенитных ракетных комплекса и более 24 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

До этого Telegram-канал Baza писал, что на «Белгород-Арену» упал беспилотник. По данным канала, на арене начался пожар, сейчас там работают экстренные службы.

12 июля дежурные средства ПВО Минобороны РФ уничтожили в период с 08.50 мск до 09.50 мск три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что в Шебекине начали закрывать сеткой для защиты от атаки беспилотников ВСУ школы и детские сады. По словам Гладкова сейчас в регионе 60 многоквартирных домов уже закрыты сетками.