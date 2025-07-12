Украинский беспилотник попал в спорткомплекс «Белгород Арена»

Удар дрона пришёлся в тот момент, когда там проходили занятия, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

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По предварительным данным, пострадавших нет. В результате атаки БПЛА загорелась кровля. Пожарные расчёты на месте занимаются ликвидацией возгорания. Глава региона связался со строительной компанией, которая возводила объект. По его словам, подрядная организация приступит к восстановлению крыши.

Ещё один беспилотник атаковал здание социального объекта, там повреждены фасад и остекление.