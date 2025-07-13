Гладков раскрыл подробности удара по "Белгород Арене"

Лавров встретился с Ким Чен Ыном: шутки про курение и привет от Путина В ходе встречи между главой российского МИД Сергеем Лавровым и северокорейским лидером Ким Чен Ыном были затронуты ключевые аспекты взаимодействия между Москвой и Пхеньяном. Помимо прочего, Лавров с юмором констатировал, что ни он, ни Ким Чен Ын так и не смогли отказаться от курения. Этот непринужденный момент акцентировал дружелюбный характер беседы между двумя политическими деятелями. Тем не менее, приоритетное значение отводилось вопросам стратегического характера. Лавров вручил Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина, в котором выражалась уверенность в дальнейшем поддержании контактов на высшем уровне. «Президент передает вам самые горячие приветы и подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты. И очень рассчитывает на продолжение прямых контактов с вами в самое ближайшее время», – уточнил Лавров. В Вологодской области рухнул мост во время Крестного хода В Никольском районе Вологодской области обрушился пешеходный мост через реку Юг. Инцидент произошел во время Крестного хода, что привело к травмам у шести участников мероприятия. Об этом сообщили представители пресс-службы губернатора области. Согласно предварительным данным, пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь в центральной районной больнице. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. Беспилотники ВСУ атаковали «Белгород Арену» В Белгороде беспилотные летательные аппараты атаковали спортивный комплекс «Белгород Арена» и объект социальной инфраструктуры. Об этом проинформировал глава области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что сразу после случившегося дал указание министру строительства региона Оксане Козлитиной оперативно прибыть на место для анализа нанесенного вреда. Помимо этого, руководитель области переговорил с Вадимом Клетом, возглавляющим компанию-застройщика «Белгород Арены». Подрядная организация подтвердила готовность в сжатые сроки начать ремонт поврежденной крыши спортивного объекта. Напоминаем, ранее стало известно, что башкирская пещера получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фото: пресс-служба Администрации президента РФ / kremlin.ru