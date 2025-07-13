Россия нанесла поражение предприятию ВПК Украины

Россия нанесла комбинированный удар по крупному предприятию военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

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По информации ведомства, подразделения вооруженных сил (ВС) страны также поразили украинский центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию американского зенитного ракетного комплекса Patriot.

В Минобороны отметили, что удары наносились при помощи оперативно-тактической авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Ранее стало известно, что Россия нанесла удар по предприятиям ВПК сразу в нескольких городах Украины. Был нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям во Львове, Харькове и Луцке.