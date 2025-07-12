МО РФ сообщило о групповом ударе по Украине

Минобороны сделало официальное заявление о ночном групповом ударе по Украине
Министерство обороны России официально подтвердило, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по различным регионам Украины.
Как уточняет российское оборонное ведомство, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Кроме этого были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.
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Целью удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке. Кроме этого удару подверглась инфраструктура военного аэродрома.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в МО РФ.