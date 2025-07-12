МО РФ сообщило о групповом ударе по Украине

Министерство обороны России официально подтвердило, что минувшей ночью был нанесен групповой удар по различным регионам Украины.

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Как уточняет российское оборонное ведомство, удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. Кроме этого были задействованы ударные беспилотные летательные аппараты.

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Целью удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины во Львове, Харькове и Луцке. Кроме этого удару подверглась инфраструктура военного аэродрома.