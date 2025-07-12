В Финляндии высказались о повышении военных расходов в НАТО

Президент Финляндии Александр Стубб не считает бременем повышение расходов на оборону, о котором условно договорились страны — члены НАТО. Глава республики прокомментировал ситуацию в ходе интервью для газеты Sydney Morning Herald.

«Это (повышение военных расходов — «Газета.Ru») не будет перекладыванием бремени. Это будет разделением бремени», — сказал политик.

Он выразил уверенность, что Финляндии было бы некомфортно оказаться вне Североатлантического альянса. По словам президента, это было бы похоже на «нахождение голышом на улице при температуре -20°C».

При этом Александр Стубб подчеркнул роль американского лидера Дональда Трампа в вопросе наращивания расходов стран — членов НАТО на оборону. В то же время он добавил, что европейские государства решились на такой шаг из собственных интересов.

С 24 по 25 июня в Гааге состоялся саммит Североатлантического альянса, главной темой которого стало увеличение военных расходов. В результате страны — члены НАТО взяли на себя условные обязательства увеличить траты на оборону до 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%. Ожидается, что такой показатель будет достигнут к 2035 году.