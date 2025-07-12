Российский авианесущий крейсер не выдержал ремонта

Судьба последнего оставшегося у России тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов», наверное, решена. Ничего нельзя утверждать окончательно, но и исключить печальный финал российского авианосца нельзя.

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Речь о «Кузнецове», ремонт которого затянулся до неприличия, не могла не зайти на совещании у президента РФ по вопросам развития кораблестроения для обеспечения обороны и безопасности государства. Оно прошло в июне 2024 года. В октябре 2024 года министр обороны Андрей Белоусов совершил поездку в Мурманскую область. Не исключено, что министр лично захотел увидеть, в каком состоянии находится крейсер.

А окончательный вердикт, возможно, был вынесен в апреле 2025 года на совещании у президента РФ, на котором обсуждалась стратегия развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Материалы совещания и принятая на нём стратегия развития флота ожидаемо засекречены, потому что раскрывают военные планы России, но нетрудно догадаться, что старый авианесущий крейсер в них не вписывается.

Пожары на «Адмирале Кузнецове» происходили ежедневно

Это закономерный итог 38-летних мытарств не только с последним крейсером из серии «Кречет», но и предыдущими тремя кораблями: Минск», «Новороссийск» и «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» проекта 1143. Послепродажная модернизация «Адмирала Горшкова» на заводе «Севмаш» в Северодвинске для ВМС Индии, в результате которой крейсер превратился в авианосец R 33 «Викрамадитья» (Vikramaditya), породила иллюзию, что Россия теперь сама может не только ремонтировать, но и строить авианосцы.

Это была ошибка, которая вскрылась после того, как «Кузнецова» поставили в 35-й завод в Мурманске (филиал «Севмаша») для ремонта и модернизации. Для их завершения не хватило ни денег, ни технологий. И вот уже восемь лет корабль – как чемодан без ручки: нести тяжело, а бросить жалко.

Между тем, старый крейсер мог тешить самолюбие только ветеранов флота. Один во всём ВМФ, он превратился в дорогостоящую и абсолютно бесполезную игрушку. Начнём с того, что за 30 с лишним лет для него так и не нашли места постоянного базирования. Сначала в Видяево оборудовали причал и построили береговую котельную для обеспечения паром. Но вскоре стало ясно: без помощи высококвалифицированных специалистов мурманского 35-го судоремонтного завода экипаж не справляется с содержанием корабля.

Из двух вариантов – перевести заводской коллектив из Мурманская в Видяево или корабль – из Видяево в Мурманск выбрали второй, как менее затратный. Поэтому «Кузнецов» весь активный срок службы на флоте простоял у причала 35-го завода в Мурманске.

За 30 лет (с 1987 по 2017 год) крейсер совершил только три боевых службы, все три – в Средиземном море продолжительность 43, 60 и 150 суток соответственно, то есть только в последнем походе «Адмирал Кузнецов» смог сравняться с американскими авианосцами по времени нахождения в море.

Во время первых двух походов корабль преследовали технические проблемы, в основном связанные с эксплуатацией паровых котлов главной энергетической установки. То выпустят шлейф дыма (или как говорят моряки «пенку») в Ла-Манше, который виден из космоса, то давление пара не додадут, из-за чего корабль после торжественных проводов в Каире, несколько часов простоял обездвиженным на виду у всего рейда. Представьте, оркестр сыграл последние ноты марша и разошёлся, а крейсер – замер и не хочет уходить с рейда. Почти дипломатический скандал.

Вообще, авианосцы не предназначены для боевых действий в Арктике. Россия – единственная страна с единственным авианесущим крейсером, который базируется за полярным кругом. Не случайно все три его боевых службы прошли в Средиземном море.

Авианосец – это наступательное оружие. Если в стратегии развития российского ВМФ нет планов наносить удары по каким-либо заморским территориям, то возникает вопрос: а зачем нужны авианосцы России?

По стоимости новый авианосец – это, примерно, две атомные подводные лодки стратегического назначения проекта 995 «Борей». При этом серийное строительство подводных лодок – проще и дешевле «штучного» создания двух или даже четырёх авианосцев. Места для их строительства тоже нет, правда может появиться в будущем, когда российская армия освободит от бандеровцев Николаев, где строились авианесущие крейсера во времена СССР. Именно специалисты из Николаева приезжали в Северодвинск для консультаций во время модернизации «Адмирала Горшкова» по заказу ВМС Индии.

В Советском Союзе, а сейчас и в России, нет палубных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, разведчиков и штурмовиков, а от 279-го полк корабельной авиации осталось только несколько десятков истребителей Су-33. Во время первого похода в Средиземное море на борту «Кузнецова» находились 15 самолётов Су-33 и Су-25УТГ. Чтобы супостат не заподозрил, что ангары крейсера пусты более чем на половину, между полётами на самолётах рисовали новые бортовые номера.

Даже в лучшие времена в 279-м отдельном полку корабельной авиации палубных летчиков было меньше, чем космонавтов. А сейчас, после восьми лет простоя без палубы, их вообще не осталось.

Нет самолётов, нет лётчиков, нет училища для палубных лётчиков. Наконец, нет кораблей сопровождения – крейсеров, эсминце, больших противолодочных кораблей, которые образуют авианосную многоцелевую группу (АМГ) во главе с авианосцем. Всё это надо создавать, строить и организовывать материально-техническое снабжение АМГ на берегу и в море. Возможно, всё это предусмотрено в стратегии развития ВМФ до 2050 года. Но старого «Кузнецова» в ней точно нет.