Силы ПВО сбили 33 украинских дрона минувшей ночью
В Минобороны сообщили подробности отражения ночной атаки ударных беспилотников ВСУ на российские регионы.
Всего силы ПВО уничтожили 33 дрона. Большинство из них, 16 БПЛА, сбили над территорией Брянской области.
Еще шесть беспилотников были уничтожены и рухнули в Черном море, четыре долетели до Крыма и были сбиты там.
Три украинских дрона сбили в небе Ростовской области, еще два - над Курской.
По одному БПЛА уничтожили над территориями Воронежской области и Краснодарского края.
Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.