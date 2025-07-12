Силы ПВО сбили 33 украинских дрона минувшей ночью

В Минобороны сообщили подробности отражения ночной атаки ударных беспилотников ВСУ на российские регионы.

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Всего силы ПВО уничтожили 33 дрона. Большинство из них, 16 БПЛА, сбили над территорией Брянской области.

Еще шесть беспилотников были уничтожены и рухнули в Черном море, четыре долетели до Крыма и были сбиты там.

Три украинских дрона сбили в небе Ростовской области, еще два - над Курской.

По одному БПЛА уничтожили над территориями Воронежской области и Краснодарского края.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.