Губернатор Белгородской области рассказал об обстановке на границе с Украиной

Из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области обстановка остается стабильно тяжелой. О ситуации на границе с Украиной рассказал губернатор Вячеслав Гладков в интервью ТАСС.

«На сегодняшний день у нас продолжает оставаться стабильно сложная обстановка на (территории), протяженностью порядка 380 километров», — рассказал Гладков.

По словам губернатора Белгородской области, муниципальные и региональные власти проводят мероприятия, которые помогают гражданам защитить себя и своих близких.

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Ранее Гладков сообщил, что из-за регулярных атак ВСУ Белгородская область лишилась порядка 160 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.