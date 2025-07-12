В Британии заявили, что Путин готов на решающий ход на Украине

Британский полковник в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон заявил в публикации для газеты The Telegraph, что российский президент Владимир Путин готовится к применению ядерного оружия на Украине.

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По словам британского военного, таким образом Путин хочет окончательно сломить сопротивление ВСУ.

«Они всерьез рассматривают такой сценарий», — отметил бывший полковник.

Он добавил, что Париж и Лондон создали ядерный союз, вероятно, посылая Москве сигнал о возможном ответе.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси говорил, что Украины бы не существовало как независимого государства, если бы она не отказалась от ядерного оружия в 1990-е годы.

Путин высказался о применении ядерного оружия во время СВО

Гросси напомнил, что в 1991 году, на момент обретения независимости, Украина имела третий по величине ядерный арсенал в мире. Через три года украинское ядерное оружие было передано России.

Ранее в МИД РФ заявили о разочаровании МАГАТЭ из-за отсутствия реакции на удары по ЗАЭС.