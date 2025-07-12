Украина получит первые дальнобойные ракеты от Германии к концу июля

Украина получит первые дальнобойные ракеты, закупленные на средства Германии, к концу июля 2025 года. Об этом сообщил руководитель специального штаба по Украине в Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг. По его словам, соглашение между украинской промышленностью и министерством обороны Украины о поставках было подписано при финансовой поддержке Берлина.

«Сегодня мы стали свидетелями подписания соглашения между украинской промышленностью и министерством обороны Украины, финансируемого Германией. Мы инициировали эту программу лишь в конце мая, и уже к концу этого месяца украинские силы получат первые дальнобойные системы», — заявил Фройдинг в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что речь идет о ракетных системах, способных поражать цели на глубине российских территорий.

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Генерал добавил, что поставки продолжатся и общее число систем достигнет «высокого трехзначного значения». По его оценке, это усилит возможности противовоздушной обороны и боевой потенциал Украины в ближайшие недели. Также Фройдинг признал, что ситуация на фронте остается напряженной: российские войска удерживают инициативу, а положение в небе над украинскими городами за последние недели ухудшилось.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус ранее уже предупреждал, что Киев может получить дальнобойные ракеты уже в ближайшие дни. Он отметил, что до конца года планируется выпустить значительное количество дальнобойного оружия для усиления обороноспособности страны. Также Писториус также заявил, что планирует продвигать инициативу по противовоздушной обороне и призывать страны НАТО активнее делиться системами Patriot с Украиной.