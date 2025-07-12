Страны-члены Европейского союза (ЕС) не заинтересованы в возвращении Украиной утраченных территорий, им это не выгодно. Отношение представителей объединения к постсоветской стране раскрыл журналист Райнхард Лаутербах в статье для журнала Junge Welt (JW).

По мнению Лаутербаха, это связано с возможным увеличением расходов на восстановление Украины. Осложняет ситуацию невозможность использовать замороженные российские активы, а после завершения конфликта формального обоснования для продолжения действия ограничительных мер не будет, подчеркнул журналист.

Неопределенность вокруг Украины ввергает Европу в безумие

«Просто забрать их означало бы послать опасный сигнал финансовым рынкам всего мира: те, кто вложил деньги в Европу, не могут быть уверены, что в случае политического конфликта им их вернут. Поэтому лучше продолжать лить масло в огонь. На Украине его и так хватает», — заключил журналист.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина и Евросоюз фактически потерпели поражение в конфликте с Россией. Однако они не признают этого, добавил он.