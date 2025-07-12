Согласно заявлению генерал-майора Кристиана Фройдинга, возглавляющего рабочую группу по поддержке Украины при Министерстве обороны Германии, первые системы дальнего радиуса действия будут поставлены Украине в соответствии с договоренностями с Германией уже к концу июля. Об этом сообщил телеканал ZDF.

«Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трехзначным числом», – уточнил он.

Немецкий генерал отметил, что эта помощь значительно укрепит противовоздушную оборону Украины, а предоставленных запасов хватит на несколько месяцев. Фройдинг, находящийся в данный момент в Киеве, сообщил о подписании соглашения между украинской промышленностью и Минобороны Украины, финансируемого Германией.

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Генерал также подчеркнул острую необходимости для Киева в системах дальнего радиуса действия для поражения российских аэродромов, складов и другой военной инфраструктуры. Российская Федерация ранее предупреждала, что в случае ударов по территории России с использованием данного оружия, предоставленного Киеву при поддержке Германии, ФРГ станет непосредственным участником конфликта, передает «Московский комсомолец».

Напоминаем, ранее стало известно, что Зеленский потребовал от Запада усиления ПВО после удара России по Киеву.