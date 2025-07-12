Стало известно о запуске российских стратегических бомбардировщиков

Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС, являющиеся носителями крылатых ракет Х-101. Об этом стало известно Telegram-каналу «Военный обозреватель».

«Стратегические бомбардировщики Ту-95МС ВКС России, носители крылатых ракет Х-101, в небе и в направлении пусковых рубежей по целям на территории Украины», — говорится в сообщении.

Ранее «Военный обозреватель» сообщил, что мониторинговые паблики на Украине ожидают запуск Россией в ночь на 12 июля более 500 БПЛА типа «Герань-2».

В России заявили о запуске первой волны БПЛА по Украине

Позднее появились сообщения, что в небе над Украиной находятся 150 дронов «Герань-2». Отмечалось, что это первая волна.