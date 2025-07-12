В США заявили, что Трамп может выделить дополнительную военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп впервые с момента вступления в должность рассматривает возможность выделения новой военной помощи Украине. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

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По их данным, Вашингтон может выделить новое финансирование, чтобы «послать сигнал» России. При этом источник возможного финансирования Киева неизвестен.

Уточняется, что у Трампа в распоряжении есть $3,85 млрд, которые остались от предыдущей администрации. Глава Белого дома может использовать эти средства для отправки американской военной техники Украине.

Кроме того, у американского лидера есть возможность конфисковать около $5 млрд из замороженных российских активов и использовать их для поддержки Киева. Однако, отмечает CBS News, ни Трамп, ни экс-президент США Джо Байден не воспользовались этим.

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До этого комитет по делам вооруженных сил (ВС) сената конгресса США одобрил выделение $500 млн на военную помощь Украине до 2028 года. Данное положение включено в утвержденный проект оборонного бюджета страны на 2026 финансовый год.