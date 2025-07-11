Иранская баллистическая ракета разорвалась на военной базе США в Катаре

Одна иранская баллистическая ракета разорвалась на территории американской военной базы Эль-Удейд в Катаре, это произошло на следующий день после бомбардировки США по объектам в Иране. Об этом Al Arabiya сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Он уточнил, что инцидент произошел 23 июня.

«Иранская баллистическая ракета попала по базе Эль-Удейд, остальные ракеты были перехвачены средствами ПВО США и Катара», — сказал Парнелл.

По его словам, в результате удара объектам и оборудованию на базе был нанесен незначительный ущерб и никто не пострадал. Парнелл отметил, что Эль-Удейд остается действующей в полном объеме и способна выполнять необходимые задачи.