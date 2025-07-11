Украина заявила о подрыве газопровода в России

Украина заявила о подрыве газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению источника, взрыв произошел в Югре. При этом украинская сторона утверждает, что газопровод питал военные производственные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях.

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Как уточнили в Bloomberg, у агентства не получилось проверить это утверждение.