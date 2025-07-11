Украина заявила о подрыве газопровода в России
Украина заявила о подрыве газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно сообщению источника, взрыв произошел в Югре. При этом украинская сторона утверждает, что газопровод питал военные производственные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях.
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Как уточнили в Bloomberg, у агентства не получилось проверить это утверждение.
«Газопровод мощностью 2,6 миллиарда кубометров в год был взорван в четверг вечером в Ханты-Мансийском автономном округе России, примерно в 3 000 километрах от Москвы, в рамках спецоперации, сообщил представитель военной разведки Украины, знакомый с этим вопросом», — сообщает издание.