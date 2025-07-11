Запад развяжет изощренную гибридную войну против Москвы после урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в своей статье для L'AntiDiplomatico высказал обозреватель Эндрю Корыбко.

По его словам, изощренная гибридная война против России после урегулирования на Украине является неизбежной «из-за глубокого влияния неоконсерваторов и либеральных глобалистов на принятие решений на Западе». Корыбко считает, что даже самый оптимистичный сценарий, при котором президент США Дональд Трамп вынудит Владимира Зеленского пойти на уступки, требуемые российским лидером Владимиром Путиным, не сможет предотвратить ее.

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По мнению обозревателя, в гибридной войне против РФ Запад задействует три ключевых аспекта.

«Первый касается их усилий по победе в "гонке технологий", в том числе, с точки зрения искусственного интеллекта и интернета вещей, что, как они полагают, позволит им возглавить "четвертую промышленную революцию", поставив Россию "на колени". Вторым аспектом станет разделение задач Запада по сдерживанию России — США противодействует Китаю и помогает ЕС оказывать давление на РФ. Наконец, последний пункт гибридной войны будет сосредоточен на антироссийских информационных войнах, порожденных искусственным интеллектом для деморализации россиян», — уверен Корыбко.

При этом обозреватель убежден, что «Россия готова к такому сценарию, поэтому все это будет бесполезно». Конечным результатом гибридной войны, по его словам, станет более подчиненная США Европа.