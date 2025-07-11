Сторонников президента США Дональда Трампа беспокоит то, что он нарушает свои ключевые предвыборные обещания, в том числе о поставках оружия Украине. Об этом сообщает Times.

В начале июля стало известно о приостановке поставок оружия из США на Украину на фоне истощения американских запасов. При этом через неделю Трамп пообещал отправить Киеву больше оружия, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах.

«Вопрос, вызывающий тревогу, — это продолжающаяся поддержка Трампом Украины. Объявление об отправке дополнительного оружия на Украину заставило некоторых сторонников пожаловаться, что они не голосовали за это», — говорится в тексте.

Напомним, что в России неоднократно заявляли, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России.