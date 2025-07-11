Сальдо: под завалами в Алешках находятся десятки людей

Под завалами пятиэтажки в городе Алешки Херсонской области находятся десятки людей. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

По словам Сальдо, на данный момент спасатели даже не могут начать разбор завалов из-за того, что противник «держит» рядом с разрушенным зданием FPV-дроны и дроны-разведчики, которые контролируют прилегающую к месту происшествия территорию.

В России отреагировали на авиаудар ВСУ по жилому дому в Алешках

Отмечается, что в здание враг ударил двумя авиабомбами, в результате чего дом практически уничтожен.

Сегодня около 16:00 ВСУ атаковали жилой дом в Алешках Херсонской области. Точное число пострадавших в результате удара неизвестно. В разговоре со «Звездой» помощник Владимира Сальдо сообщил, что противник запускает такое количество дронов, что спасатели не могут начать работы по разбору завалов и спасению людей.