В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции

В украинской Верховной раде зарегистрировали законопроект о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Об этом проинформировал спикер украинского парламента Руслан Стефанчук в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В Верховную раду Украины поступил проект закона Украины "О приостановлении для Украины действия конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении», — указал он.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство, передачу противопехотных мин и требует их уничтожения. Она была подписана 3 декабря 1997 года и вступила в силу 1 марта 1999 года.

Финляндия уведомила ООН о выходе из конвенции по минам

Ранее в МИД Финляндии объявили о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, решение вступит в силу в январе 2026 года. В ведомстве также добавили, что уведомили о выходе всех остальных стран — участников конвенции, а также генерального секретаря и Совет Безопасности ООН.