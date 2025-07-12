В России изменятся правила ношения военной формы

Владимир Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы. Документ опубликован на портале правовой информации, передаёт РИА Новости. Теперь высшие офицеры армии и Росгвардии будут носить брюки с цветными кантами и лампасами. Также в полевую форму добавили камуфлированную боевую рубашку. Для моряков и береговых войск ввели новую парадную тужурку чёрного цвета с золотым шитьём на воротнике и погонах.

Кроме того, обновили требования к форме для офицеров, прапорщиков и курсантов, включая сотрудников ФСБ и спецподразделений. Изменения вступают в силу уже в этом году.