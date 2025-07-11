Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в правила ношения военной формы. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с внесенными поправками, изменены правила ношения костюмов, как с коротким, так и с длинным рукавом. В частности, высшим офицерам Вооруженных сил Российской Федерации и Росгвардии к данному типу обмундирования теперь полагаются брюки с кантами и лампасами установленных цветов.

Коме того, полевая форма военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации теперь включает боевую рубашку камуфлированной расцветки. Высшим офицерам Военно-Морского Флота и береговых войск положена дополнительная парадно-выходная тужурка черного цвета, украшенная шитьем с использованием пятипроцентного золочения на воротнике и погонах.

До этого Путин поручил организовать в 2026 году в Крыму съезд русистов, на который соберутся специалисты из Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.