США приняли решение об увеличении помощи Украине
Комитет Сената США по делам вооруженных сил поддержал увеличение объема помощи Украине. Соответствующе решение принято в рамках голосования за оборонный бюджет страны 2026 года.
Таким образом, помощь Украины на нужды безопасности будет увеличена до 500 миллионов долларов.
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Ранее стало известно, что Украина и США согласовывают технические детали по возобновлению поставок ранее приостановленной оборонной помощи.
По информации представителя МИД республики, в настоящее время оборонная поддержка Соединенных Штатов продолжается и «обе стороны активно работают над уточнением технических аспектов».