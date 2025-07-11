США приняли решение об увеличении помощи Украине

Комитет Сената США по делам вооруженных сил поддержал увеличение объема помощи Украине. Соответствующе решение принято в рамках голосования за оборонный бюджет страны 2026 года.

Таким образом, помощь Украины на нужды безопасности будет увеличена до 500 миллионов долларов.

"Ядерный удар": в Британии заговорили о решающем ходе Путина на Украине

Ранее стало известно, что Украина и США согласовывают технические детали по возобновлению поставок ранее приостановленной оборонной помощи.

По информации представителя МИД республики, в настоящее время оборонная поддержка Соединенных Штатов продолжается и «обе стороны активно работают над уточнением технических аспектов».