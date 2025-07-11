Украинские спецслужбы выразили готовность передать России координаты бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Спецслужбы киевского режима для организации провокаций внутри страны готовы передать нашей разведке реальные координаты позиции 143 ОМБр (отдельной механизированной бригады — прим. «Ленты.ру») [ВСУ]», — отметил собеседник агентства.

Стало известно о побеге управления бригад ВСУ из Купянска

143-я ОМБр находится на великобурлукском направлении в Харьковской области. Как уточнил представитель российских силовых структур, командование ВСУ фактически бросило ее.

Ранее стало известно, что украинские военные бросают раненых товарищей на сумском направлении. Соответствующие приказы им отдает командование ВСУ.