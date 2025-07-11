На Украине заявили, что согласовывают с США поставки вооружений после приостановки

Украина и США согласовывают технические детали по возобновлению поставок оборонной помощи, приостановленной ранее, заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

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По его словам, в СМИ широко обсуждались вопросы пересмотра или задержки некоторых пакетов помощи. Сейчас, как утверждает Тихий, оборонная поддержка США продолжается, и обе стороны активно работают над уточнением технических аспектов. Речь идет о логистике уже выделенных пакетов помощи и сроках их прибытия в Украину.

"Очень важно, что сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей – что из уже выделенных пакетов в пути и когда приходит", – сказал Тихий.

Ранее телеканалы NBC и CNN сообщали о том, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета, которое застало врасплох даже администрацию президента США Дональда Трампа.