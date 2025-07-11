СМИ: хакеры взломали главную программу ВСУ по управлению войсками

Российские хакеры взломали одну из главных программных систем управления ВСУ — платформу «Дельта». Связанные с Россией хакерские группы получили доступ к ключевым данным украинского военного командования.

«Наши хакеры из KillNet, PalachPro и Beregini взломали „Дельту“ и скачали все данные, которыми обладало украинское командование», — пишет telegram-канал Mash.

Украинская сторона разместила систему на облачных серверах за пределами страны, чтобы снизить риски ракетных и кибератак. Российские хакеры скачали значительный объем данных, включая карты позиций, планы перемещений и другую стратегическую информацию.

Кто такие русские хакеры и почему их боятся на Западе. Объясняем простыми словами

«Дельта» — это интегрированная платформа управления войсками, разработанная Украиной и внедренная в 2023 году. Система в реальном времени отображает расположение подразделений, интегрирует данные с дронов, спутников, артиллерийской разведки и других источников. Она позволяет оперативно реагировать на изменения на поле боя, в том числе наводить удары по целям.

Главное управление разведки (ГУР) Украины начало аудит кибербезопасности своих систем после инцидента. Отмечается, что это не первый случай компрометации украинских военных платформ — ранее сообщалось о взломе системы «Вираж ПВО» и других программ.