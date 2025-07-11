Стала известна цель полета Ан-124 над Киевом

Пролетевший над Киевом самолет Ан-124 «Руслан» мог транспортировать системы ПВО Patriot, предполагает Telegram-канал Mash.

«Летевший над Киевом Ан-124 "Руслан", по данным Mash, мог транспортировать американские системы ПВО Patriot», — указано в сообщении.

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Отмечается, что самолет вылетел из Днепра, куда поставляется вооружение для ВСУ из Польши.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Германия готова передать Украине системы ПВО Patriot. По его словам, ведутся переговоры.